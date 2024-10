Halloween a Vicenza: Silent Party in piazza dei Signori (Di martedì 29 ottobre 2024) Grande festa di Halloween in piazza dei Signori a Vicenza! Giovedì 31 ottobre, dalle 21:30 all’1:00, la piazza si animerà con un’imperdibile Silent Party. Tre dj-set tematici permetteranno ai partecipanti di scegliere cosa ascoltare direttamente dalle proprie cuffie, sintonizzandosi sui canali Vicenzatoday.it - Halloween a Vicenza: Silent Party in piazza dei Signori Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grande festa diindei! Giovedì 31 ottobre, dalle 21:30 all’1:00, lasi animerà con un’imperdibile. Tre dj-set tematici permetteranno ai partecipanti di scegliere cosa ascoltare direttamente dalle proprie cuffie, sintonizzandosi sui canali

Halloween a Vicenza: Silent Party in piazza dei Signori

Grande festa di Halloween in Piazza dei Signori a Vicenza! Giovedì 31 ottobre, dalle 21:30 all’1:00, la piazza si animerà con un’imperdibile Silent Party. Tre dj-set tematici permetteranno ai ...

London rock band: Halloween al Jammin Club di Vicenza

Il Jammin' Club di Vicenza si prepara a ospitare una spettacolare Festa di Halloween, all'insegna del rock più puro e travolgente. Giovedì 31 ottobre la serata inizierà alle ore 21:30 con il concerto ...

Halloween al Museo: iniziative per i più piccoli a palazzo Chiericati

Si intitola “Halloween al Museo – Un teschio… mostruoso” l’inedita iniziativa dedicata ai bambini, prevista per la sera di giovedì 31 ottobre, tra le storiche mura di palazzo Chiericati. L’edificio ...

