Ilfoglio.it - Fra marmo e mattoni, tifosi e “pellegrini”, cronache da Forlì a Bologna

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il mio impegno forlivese di sabato prevedeva un dibattito sui femminismi al palazzo della provincia, e una cena collettiva alla famosa casa del popolo di Branzolino (tagliatelle, mandorle tostate dolci – “son come il viagra” – canzoni). Maltempo minacciato, giornata di gran sole, e così la domenica, quando ho fatto il turista. Cominciando da piazza Aurelio Saffi (i triumviri della breve gloriosa Repubblica romana, Saffi Armellini Mazzini, più tardi sbagliando strada mi sono imbattuto nella sua casa natale). Avevo di scorta il libro Sellerio appena uscito sulle cattedrali (Marco Meschini, “Le pietre e la luce”) così sono andato dritto alla cattedrale e al suo campanile altissimo, 73 metri. E’ così grandiosa, in una piazza enorme, nel pieno centro della città, e però non è la cattedrale, è l’Abbazia di San Mercuriale, che fu primo vescovo.