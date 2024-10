Dall’Ue ok ai dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina (Di martedì 29 ottobre 2024) La commissione Europea ha adottato il regolamento di esecuzione che istituisce i dazi compensativi definitivi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria originari della Cina. I dazi entreranno in vigore a partire dal 31 ottobre anche se la commissione Ue confida ancora di trovare un compromesso con Pechino. Lapresse.it - Dall’Ue ok ai dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La commissione Europea ha adottato il regolamento di esecuzione che istituisce icompensativi definitiviimportazioni di veicoli elettrici a batteria originari della. Ientreranno in vigore a partire dal 31 ottobre anche se la commissione Ue confida ancora di trovare un compromesso con Pechino.

