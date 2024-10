Chivu: "Non potrei mai dire di no all'Inter se mi chiedessero di allenare l'Under 23" (Di martedì 29 ottobre 2024) L`ex difensore di Inter e Roma, nonchè ex allenatore della Primavera dell`Inter, Cristian Chivu, ha ripercorso alcuni degli anni più importanti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) L`ex difensore die Roma, nonchè ex allenatore della Primavera dell`, Cristian, ha ripercorso alcuni degli anni più importanti

Chivu: "Non potrei mai dire di no all'Inter se mi chiedessero di allenare l'Under 23"

L`ex difensore di Inter e Roma, nonchè ex allenatore della Primavera dell`Inter, Cristian Chivu, ha ripercorso alcuni degli anni più importanti della sua carriera.

A Radio Lega Serie A è intervenuto l'ex difensore nerazzurro nonché ex allenatore della Primavera, Christian Chivu ...

Cristian Chivu è stato ospite a Radio TV Serie A con RDS: “Balotelli? Spero abbia ancora la motivazione giusta per tornare. Ho sempre visto lui come un giocatore pronto a vincere di squadra ma anche ...

"De Rossi? Non l'ho sentito ultimamente. Ho affrontato il padre più volte con la Primavera. Mi dispiace per come sia andata alla Roma. Un allenatore avrebbe bisogno di pazienza e fiducia. Sono arrivat ...