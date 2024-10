Carabinieri trovano 65 kg di botti illegali nel garage: 18enne in manette (Di martedì 29 ottobre 2024) I Carabinieri di Qualiano hanno rinvenuto e sequestrato 65 chili di botti illegali in un garage di via Pisa a Casal di Principe. In manette un insospettabile 18enne.Il blitz è scattato nell'area residenziale a due passi dal parco Arcobaleno e vicino a "Casa don Diana". I militari hanno Casertanews.it - Carabinieri trovano 65 kg di botti illegali nel garage: 18enne in manette Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Idi Qualiano hanno rinvenuto e sequestrato 65 chili diin undi via Pisa a Casal di Principe. Inun insospettabile.Il blitz è scattato nell'area residenziale a due passi dal parco Arcobaleno e vicino a "Casa don Diana". I militari hanno

Casal di Principe : 65 chili di botti illegali in un box. Carabinieri arrestano 18enne

Ben 65 chili di botti illegali nascosti in un box e sequestrati nel corso di un blitz dai carabinieri della Stazione di Qualiano. Il materiale si nascondeva in una villetta a Casal di Principe. Un 18enne è finito in manette.

Qualiano – Casal di Principe : 65 chili di botti illegali in un box. Carabinieri arrestano insospettabile

Maxi sequestro di esplosivi illegali a Casal di Principe: 65 chili di ordigni non convenzionali trovati in un garage Siamo a 400 metri dal parco Arcobaleno, a due passi dal museo "Casa Don Diana". Una zona residenziale con villette e ...

Nel Casertano carabinieri trovano 65kg di esplosivo in un garage

NAPOLI, 29 OTT - Sessantacinque chili di esplosivo, in un garage di una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. E' già partito l'approvvigionamento per la vendita al dettagl ...

Maxisequestro nel casertano: rinvenuti 65 kg di botti illegali in un box, arrestato 18enne

Una cifra esorbitante di fuoco pirotecnico illegale che i carabinieri di Qualiano hanno trovato in un garage di una villetta ...

