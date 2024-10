ATP Parigi-Bercy 2024, Lorenzo Musetti cede subito all’esordio con il tedesco Struff (Di martedì 29 ottobre 2024) Brutto passo falso di Lorenzo Musetti all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Reduce dalla semifinale nel torneo di Vienna, il tennista toscano è stato subito sconfitto sul cemento Parigino dal tedesco Jan-Lennard Struff, numero 42 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Una sconfitta inaspettata visto il buon momento del nativo di Carrara, che sembrava in controllo nel primo set, prima di crollare completamente. Dall’altra parte c’è sicuramente stato un ottimo Struff con la prima di servizio, visto che il tedesco ha concluso con nove ace e l’82% dei punti con questo colpo. Decisamente più basso il rendimento con la seconda, visto Struff ha ottenuto appena il 22% dei punti vinti. Il tedesco ha chiuso con 29 vincenti contro i 20 dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati dell’avversario (23 contro 28). Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, Lorenzo Musetti cede subito all’esordio con il tedesco Struff Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Brutto passo falso dinel Masters 1000 di. Reduce dalla semifinale nel torneo di Vienna, il tennista toscano è statosconfitto sul cementono dalJan-Lennard, numero 42 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Una sconfitta inaspettata visto il buon momento del nativo di Carrara, che sembrava in controllo nel primo set, prima di crollare completamente. Dall’altra parte c’è sicuramente stato un ottimocon la prima di servizio, visto che ilha concluso con nove ace e l’82% dei punti con questo colpo. Decisamente più basso il rendimento con la seconda, vistoha ottenuto appena il 22% dei punti vinti. Ilha chiuso con 29 vincenti contro i 20 dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati dell’avversario (23 contro 28).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner si ritira dal torneo di Parigi-Bercy : “Ho preso un virus - non sono pronto”

(Ildifforme.it)

Jannik Sinner, pochi minuti fa, ha dato una notizia che ha sconvolto i fan (e non solo). Il campione del tennis internazionale ha esposto che non potrà prendere parte al torneo di Parigi-Bercy. Il comunicato è stato realizzato dal diretto ...

Tennis : Torneo Parigi-Bercy. Musetti eliminato all'esordio da Struff

(Ilgiornaleditalia.it)

Il toscano si è arreso al tedesco con il punteggio di 6-4 6-2 PARIGI (FRANCIA) - Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno del Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione che per l'ultima volta è in scena all'Accor Arena di ...

Atp Parigi Bercy 2024, oggi tre italiani: Arnaldi, Musetti e Berrettini. Mercoledì Sinner

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi Bercy 2024, oggi tre italiani: Arnaldi, Musetti e Berrettini. Mercoledì Sinner ...

ATP Parigi-Bercy 2024: Lorenzo Sonego battuto da Nicolas Jarry in terra francese

(oasport.it)

Finisce subito dopo le qualificazioni il Masters 1000 di Parigi-Bercy per Lorenzo Sonego. Il torinese, infatti, è stato eliminato al primo turno del ...

Atp Parigi-Bercy, le partite di oggi: programma e orari

(sport.sky.it)

Italia protagonista a Bercy con tre azzurri oggi in campo. Big match per Arnaldi contro Rune, debuttano anche Musetti e Berrettini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a ...

Atp Parigi Bercy 2024: tabellone, partecipanti e calendario gare

(tg24.sky.it)

È l’ultimo torneo prima delle Atp Finals di Torino. Con Jannik Sinner come testa di serie numero uno, Lorenzo Musetti reduce dal bronzo olimpico e Matteo Berrettini pronto a mettersi in gioco, il ...