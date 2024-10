Arabia Saudita, l’Al Nassr di Pioli viene eliminato dalla King Cup: CR7 sbaglia un rigore al 96? (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino dell’Al Nassr nella King Cup, vale a dire la coppa nazionale dell’Arabia Saudita. La squadra di Stefano Pioli è stata infatti sconfitta con il punteggio di 1-0, tra le mura amiche, dall’Al-Taawon. A decidere l’incontro è stato un gol realizzato da Flavio al minuto 71. Pesa però molto sul risultato finale anche il rigore fallito da Cristiano Ronaldo, che al 96? ha avuto la chance del pareggio ma ha calciato alto. You know Ronaldo is finished when he can’t even score a penaltypic.twitter.com/4i1D9y3Pa9 — Troll Football (@TrollFootball) October 29, 2024 Arabia Saudita, l’Al Nassr di Pioli viene eliminato dalla King Cup: CR7 sbaglia un rigore al 96? SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino delnellaCup, vale a dire la coppa nazionale dell’. La squadra di Stefanoè stata infatti sconfitta con il punteggio di 1-0, tra le mura amiche, dal-Taawon. A decidere l’incontro è stato un gol realizzato da Flavio al minuto 71. Pesa però molto sul risultato finale anche ilfallito da Cristiano Ronaldo, che al 96? ha avuto la chance del pareggio ma ha calciato alto. You know Ronaldo is finished when he can’t even score a penaltypic.twitter.com/4i1D9y3Pa9 — Troll Football (@TrollFootball) October 29, 2024diCup: CR7unal 96? SportFace.

King Cup, Ronaldo sbaglia un rigore al 96' e l'Al-Nassr viene eliminato agli ottavi

Prima delusione "araba" per Stefano Pioli. L'ex Milan, che ora allena l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, è stato eliminato agli ottavi della King Cup (coppa nazionale dell'Arabia Saudita) perdendo 0-1 ...

Prima sconfitta per Stefano Pioli da tecnico dell`Al-Nassr in Arabia Saudita. La squadra allenata dall`ex milanista perde 1-0 in casa contro l`Al-Taawon e viene.

