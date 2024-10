AJ Styles: “Ho deciso io di rifiutare un posto nella Hall of Fame di TNA” (Di martedì 29 ottobre 2024) Che AJ Styles abbia diritto a un posto in qualsiasi Hall of Fame del wrestling è fuori da ogni discussione. The Phenomenal One è ormai da più di 20 anni uno dei nomi più importanti dell’intero panorama americano (e non solo), con successi in qualsiasi federazione. E quest’anno, a quanto pare, la TNA era pronta a riconoscergli un posto all’interno della sua Hall of Fame, cosa che però evidentemente non è andata in porto. I più maliziosi online hanno pensato che la WWE si fosse messa di traverso, ma a quanto pare non è così. “Mi sento ancora un wrestler in attività” Rispondendo ai vari rumor, AJ Styles stesso ha commentato in un tweet la situazione, chiarendo che si è trattato di una sua decisione: The Phenomenal One non vuole entrare nella Hall of Fame finché è ancora in attività. Zonawrestling.net - AJ Styles: “Ho deciso io di rifiutare un posto nella Hall of Fame di TNA” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Che AJabbia diritto a unin qualsiasiofdel wrestling è fuori da ogni discussione. The Phenomenal One è ormai da più di 20 anni uno dei nomi più importanti dell’intero panorama americano (e non solo), con successi in qualsiasi federazione. E quest’anno, a quanto pare, la TNA era pronta a riconoscergli unall’interno della suaof, cosa che però evidentemente non è andata in porto. I più maliziosi online hanno pensato che la WWE si fosse messa di traverso, ma a quanto pare non è così. “Mi sento ancora un wrestler in attività” Rispondendo ai vari rumor, AJstesso ha commentato in un tweet la situazione, chiarendo che si è trattato di una sua decisione: The Phenomenal One non vuole entrareoffinché è ancora in attività.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Kurt Angle: "AJè il wrestler più preparato contro cui io abbia lottato"; WWE: AJvorrebbe affrontare un’ultima volta Undertaker con la carriera in palio; Se i giocatori NFL fossero wrestler; WrestleMania 36 (Night 1), un trionfo "da film" per The Undertaker; The Undertaker annuncia il ritiro: la stella della WWE lascia dopo 30 anni; NJPW: Quella volta in cui Tama Tonga rifiutò un’offerta dalla WWE; Leggi >>>

Marquez: "Sono tranquillo perché ho deciso mio futuro"

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

AJ Griffin lascia l'NBA per seguire la parola di Gesù

(msn.com)

"Ho deciso di lasciare il basket per seguire Gesù" I soldi e la fama non sono tutto, almeno per AJ Griffin. Il 21enne ex Duke, scelto con la chiamata numero 16 al Draft del 2022, ha deciso di ...

Guardiola e il futuro: "Via dal City? Non ho deciso" - Video

(msn.com)

(Adnkronos) - "Ho deciso di lasciare il Manchester City? Non è vero. Devo riflettere". Pep Guardiola, ospite di Che tempo che fa sul Nove, risponde così alla domanda di Fabio Fazio sul suo futuro.

La rivelazione di Ilic: “Perché ho deciso di restare al Torino”

(tuttosport.com)

Per quello ho deciso di rimanere», ha infine concluso Ilic. Da possibile partente è ora diventato uno dei pilastri del Torino, un giocatore importantissimo per Vanoli, come le prime partite di ...