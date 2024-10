Va a bussare alla moglie violando il divieto ma il braccialetto suona: arrestato marito violento (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il gip lo aveva allontanato dalla moglie e dai figli con l'accusa di averli maltrattati ma decide ugualmente di violare il provvedimento e andare a citofonare alla donna: il braccialetto elettronico, tuttavia, suona e i carabinieri, nel frattempo avvisati pure dall'ex, lo vanno ad arrestare Agrigentonotizie.it - Va a bussare alla moglie violando il divieto ma il braccialetto suona: arrestato marito violento Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il gip lo aveva allontanato de dai figli con l'accusa di averli maltrattati ma decide ugualmente di violare il provvedimento e andare a citofonaredonna: ilelettronico, tuttavia,e i carabinieri, nel frattempo avvisati pure dall'ex, lo vanno ad arrestare

Va a bussare alla moglie violando il divieto ma il braccialetto suona: arrestato marito violento

