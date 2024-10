Gaeta.it - Uomo ferito a Napoli: la Polizia indaga sulle circostanze dell’agguato in via Pigna

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza viene registrato nella città di, dove ladi Stato ha avviato un’inchiesta per far luce sul ferimento a colpi d’arma da fuoco di undi 38 anni. La vittima si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con ferite alle gambe, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni; non è infatti in pericolo di vita. Questo evento avviene in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona. I dettagli dell’incidente L’agguato si è verificato in via, una via di collegamento cruciale tra il quartiere Soccavo e il Vomero. Gli investigatori del commissariato San Paolo, coadiuvati dai colleghi di Bagnoli, hanno avviato una serie di accertamenti per comprendere la dinamica dell’evento e le motivazioni che hanno portato a questo ferimento.