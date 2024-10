Lettera43.it - UniCredit supporta UNIFIBER nella realizzazione di una rete FTTH in Lazio

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)il piano di sviluppo diper la costruzione di una nuovain fibra ottica(Fiber to the home) end-to-end nel. Il tutto grazie a un prestito Esg-linked da 10 milioni di euro, della durata di 10 anni, suddiviso in due finanziamenti di cui uno di 7,15 milioni di euro garantito da SACE tramite Garanzia Futuro. Le infrastrutture sorgeranno nelle cosiddette “aree grigie” del, territori che attualmente non dispongono di una connettività a banda larga stabile e veloce. Il progetto, sostenuto anche dai contributi equity del Gruppo UNIDATA e del Connecting europe broadband fund, punta a coprire circa 200 mila utenti potenziali.