Ultimi sforzi per la campagna di pomodoro 2024: Mutti chiude con oltre 565.000 tonnellate di prodotto

La campagna di lavorazione del pomodoro 2024 ha visto protagonista l'azienda Mutti, storica realtà di Parma e leader in Europa nel settore dei derivati del pomodoro. Con una trasformazione di ben 565.000 tonnellate di pomodoro 100% italiano, Mutti ha saputo affrontare le sfide climatiche di questa stagione estiva, caratterizzata da piogge incessanti al Nord e da una secca severa al Sud. La determinazione degli agricoltori, insieme a un sistema di incentivi economici, ha giocato un ruolo chiave nel raggiungimento di questo significativo traguardo.

Sfide climatiche e risposte efficaci

La stagione agraria del 2024 ha messo alla prova le capacità dell'intera filiera produttiva. Come spiega Massimo Perboni, Direttore del Servizio Agricolo di Mutti, la campagna di quest'anno è stata segnata da condizioni meteorologiche opposte.

