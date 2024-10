Trova dei soldi per terra e compra un gratta e vinci, poi accade l’impensabile (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo ha Trovato una banconota da 20 dollari per terra e ha deciso di acquistare un gratta e vinci. Mai si sarebbe aspettato che quel fortunato riTrovamento gli avrebbe cambiato la vita. I fatti risalgono alla giornata di martedì 22 ottobre 2024, ma la notizia è circolata solo nelle scorse ore. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissima Leggi anche: Morta al cimitero con una busta in testa: il giallo di Giuliana USA, Trova 20 dollari per terra e compra un gratta e vinci: vinto 1 milione Il protagonista di questa incredibile vicenda è Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk. Il tutto è successo lo scorso 22 ottobre nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Tvzap.it - Trova dei soldi per terra e compra un gratta e vinci, poi accade l’impensabile Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo hato una banconota da 20 dollari pere ha deciso di acquistare un. Mai si sarebbe aspettato che quel fortunato rimento gli avrebbe cambiato la vita. I fatti risalgono alla giornata di martedì 22 ottobre 2024, ma la notizia è circolata solo nelle scorse ore. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissima Leggi anche: Morta al cimitero con una busta in testa: il giallo di Giuliana USA,20 dollari perun: vinto 1 milione Il protagonista di questa incredibile vicenda è Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk. Il tutto è successo lo scorso 22 ottobre nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti.

