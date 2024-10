Tre giornate in ricordo dei combattenti aretini della Grande Guerra (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tre giornate per ricordare il contributo e il sacrificio dei combattenti aretini durante la Prima Guerra Mondiale per il completamento dell’unità nazionale. Tra sabato 2 e lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo Arezzonotizie.it - Tre giornate in ricordo dei combattenti aretini della Grande Guerra Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Treper ricordare il contributo e il sacrificio deidurante la PrimaMondiale per il completamento dell’unità nazionale. Tra sabato 2 e lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo

Tre giornate in ricordo dei combattenti aretini della Grande Guerra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arezzo, 28 ottobre 2024 – Tre giornate per ricordare il contributo e il sacrificio dei combattenti aretini durante la Prima Guerra Mondiale per il completamento dell’unità nazionale. Tra sabato 2 e lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno ... (Lanazione.it)

Arezzo, 28 ottobre 2024 – Tre giornate per ricordare il contributo e il sacrificio dei combattenti aretini durante la Prima Guerra Mondiale per il completamento dell’unità nazionale. Tra sabato 2 e lu ... (msn.com)

Lunedì 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, alle 11:30 si terrà la Santa Messa in Piazza Don Aniello Palmieri. A seguire, alle 12:30, deposizione della corona ai ... (infocilento.it)

Alla cerimonia per i 184 alunni morti presente anche il Consolato Usa. Sala: "Questo non è un anniversario come gli altri". Le iniziative di FdI. (msn.com)