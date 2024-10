Terracina / Zona Logistica Speciale, Arcangelo Palmacci (Azione): “la città ha perso un altro treno!” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Terracina – “A Terracina piove ancora sul bagnato. La Regione assesta un altro schiaffo a Terracina e alle sue imprese e fa perdere alla città, umiliandola, un altro treno: fuori dalla Zona Logistica Speciale. Dopo il mancato riconoscimento al Lazio della misura ZES (Zona Economica Semplificata) che prevedeva importanti agevolazioni fiscali e contributi finanziari, assegnati, L'articolo Terracina / Zona Logistica Speciale, Arcangelo Palmacci (Azione): “la città ha perso un altro treno!” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Zona Logistica Speciale, Arcangelo Palmacci (Azione): “la città ha perso un altro treno!” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 28 ottobre 2024)– “Apiove ancora sul bagnato. La Regione assesta unschiaffo ae alle sue imprese e fa perdere alla, umiliandola, un: fuori dalla. Dopo il mancato riconoscimento al Lazio della misura ZES (Economica Semplificata) che prevedeva importanti agevolazioni fiscali e contributi finanziari, assegnati, L'articolo): “lahaun!” Temporeale Quotidiano.

