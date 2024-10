Tentano di rubare all’interno di un bar, colpo sventato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fallisce il colpo in un bar di Piacenza nella notte del 27 ottobre. Intorno alle 3, tre malviventi hanno tentato di introdursi all’interno di un locale della città forzando la saracinesca. L’intento dei malviventi era quello di rubare la merce di valore presente all’interno della struttura. I Ilpiacenza.it - Tentano di rubare all’interno di un bar, colpo sventato Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fallisce ilin un bar di Piacenza nella notte del 27 ottobre. Intorno alle 3, tre malviventi hanno tentato di introdursidi un locale della città forzando la saracinesca. L’intento dei malviventi era quello dila merce di valore presentedella struttura. I

Tentano di rubare all’interno di un bar, colpo sventato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre giovani arrestati per furto di castagne a Forino, segnalati anche per possesso di droga I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nel corso della nottata del 21 ottobre, mentre espletavano attività preventiva nel comune di Forino, in passato ... (Puntomagazine.it)

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Baiano, nel corso della nottata del 21 ottobre, mentre espletavano attività preventiva nel comune di Forino, in passato caratterizzata dalla consumazione di numerosi reati predatori, hanno ... (Anteprima24.it)

Fallisce il colpo in un bar di Piacenza nella notte del 27 ottobre. Intorno alle 3, tre malviventi hanno tentato di introdursi all’interno di un locale della città forzando la saracinesca. L’intento d ... (ilpiacenza.it)

Malviventi tentano di rubare all’interno di un bar nella zona di piazzale Libertà a Piacenza, le guardie giurate Sicuritalia fanno saltare il colpo. È successo nella notte tra sabato e domenica 27 ... (piacenzasera.it)

Un uomo è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. (msn.com)