Spunta un nuovo video dell’aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin (Di lunedì 28 ottobre 2024) Verona, 28 ottobre 2024 - Omicidio di Giulia Cecchettin, Spunta un video dell'aggressione di Filippo Turetta. Le immagini sono state riprese dalla telecamera di sorveglianza di una fabbrica. Il video è stato mostrato durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque" e documenta il tentativo di fuga della ragazza uccisa a novembre 2023 con 75 coltellate. Lei prova a scappare, ma l'ex fidanzato la raggiunge e la blocca a terra. Secondo quanto riportato dalla trasmissione alle 23.41.22, Filippo Turetta si allontana da Giulia per recuperare la sua auto e per poi caricare la ragazza sui sedili posteriori. Poco dopo si vede la macchina che riparte e scompare dalle telecamere. Il 25 ottobre il 22enne ha lasciato il carcere di Verona e, per la prima volta, ha testimoniato durante il dibattimento alla corte d’Assise di Venezia. Ilrestodelcarlino.it - Spunta un nuovo video dell’aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Verona, 28 ottobre 2024 - Omicidio diundell'aggressione di. Le immagini sono state riprese dalla telecamera di sorveglianza di una fabbrica. Ilè stato mostrato durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque" e documenta il tentativo di fuga della ragazza uccisa a novembre 2023 con 75 coltellate. Lei prova a scappare, ma l'ex fidanzato la raggiunge e la blocca a terra. Secondo quanto riportato dalla trasmissione alle 23.41.22,si allontana daper recuperare la sua auto e per poi caricare la ragazza sui sedili posteriori. Poco dopo si vede la macchina che riparte e scompare dalle telecamere. Il 25 ottobre il 22enne ha lasciato il carcere di Verona e, per la prima volta, ha testimoniato durante il dibattimento alla corte d’Assise di Venezia.

