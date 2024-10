Sfila il corteo per la Palestina: “Modena sveglia e deciditi da che parte stare!” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica di manifestazione a Modena, dove nel pomeriggio di ieri ha Sfilato il corteo a sostegno della Palestina. La manifestazione, promossa dai Giovani Palestinesi d’Italia ha visto la partecipazione di circa 250 personee ha contato sull’adesione di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, del Modenatoday.it - Sfila il corteo per la Palestina: “Modena sveglia e deciditi da che parte stare!” Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica di manifestazione a, dove nel pomeriggio di ieri hato ila sostegno della. La manifestazione, promossa dai Giovani Palestinesi d’Italia ha visto lacipazione di circa 250 personee ha contato sull’adesione di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, del

Sfila il corteo per la Palestina: “Modena sveglia e deciditi da che parte stare!”

