Lanazione.it - Scontro con un’auto, ciclista portato in gravi condizioni in ospedale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – Grave incidente stamani a Firenze. È successo poco dopo le 06 e mezzo tra via Piagentina e Lungarno del Tempio. Nell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono coinvolte una bicicletta e. Ad avere la peggio il, un uomo di 59 anni, che a seguito dellocon l’auto è finito rovinosamente a terra. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Firenze e i soccorritori del 118. Ilè stato trasinall’Careggi di Firenze