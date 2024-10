Sciopero plurisettoriale: i servizi garantiti dal Comune (Di lunedì 28 ottobre 2024) In occasione dello Sciopero plurisettoriale di tutte le lavoratrici e i lavoratori del Pubblico Impiego, della Scuola e dei VVF per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024, con esclusione dei servizi Cimiteriali e dei servizi di Polizia Locale, indetto da USB PI, verranno comunque garantiti Parmatoday.it - Sciopero plurisettoriale: i servizi garantiti dal Comune Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In occasione dellodi tutte le lavoratrici e i lavoratori del Pubblico Impiego, della Scuola e dei VVF per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024, con esclusione deiCimiteriali e deidi Polizia Locale, indetto da USB PI, verranno comunque

