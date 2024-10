Quifinanza.it - Richiamati hamburger e salami per rischio salmonella, i lotti e come riconoscerli

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il ministero della Salute italiano ha disposto il richiamo dal mercato di alcunididi bovino biologico venduti a marchio Fileni Bio. Il motivo è collegato aldiche potrebbe derivare dall’assunzione dell’alimento da parte dei consumatori. Non si tratta dell’unico avviso disposto dal dicastero e dai produttori in queste ore. Da segnalare ci sono infatti anche altri prodotti alimentari che potrebbero essere nocivi per i cittadini per la presenza di sostanze oltre le soglie consentite. Si tratta di alcunidie soppresse con e senza aglio a marchio Salumi Luigi Vida e di salame mignon venduto a marchio Borgodora.fileni:e rischi Il primo prodotto richiamato dal mercato dal ministero della Salute sono glidi bovino biologico a marchio Fileni Bio.