Rhenzy Feliz parla del grande momento di Victor nell’episodio 6 di The Penguin

(Di lunedì 28 ottobre 2024)deldi6 di TheNel tortuoso mondo della televisione, alcuni personaggi non cambiano mai, mentre altri possono essere cambiati per sempre in un attimo. Nell’ultimo episodio di The, Vic () è costretto a prendere una decisione drastica dopo essere stato ricattato dallo spacciatore locale Squid (Jared Abrahamson). Anche se la soluzione di Vic al problema dell’episodio è tutt’altro che ideale, non si può fare a meno di notare che non è così che vorrebbe che si svolgessero gli eventi. In un’intervista rilasciata a Collider durante il NYCC,hato della costruzione di quelnel corso della stagione. Durante l’intervista,ha detto a Collider che lui e la showrunner Lauren LeFranc hanno discusso fin dall’inizio di questodell’arco di Vic.