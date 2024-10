Rafa Silva, rosso record: espulso dopo 3 secondi dall’ingresso in campo – Video (Di lunedì 28 ottobre 2024) A Rafa Silva sono bastati 3 secondi di pura a follia per riscrivere la storia del calcio brasiliano. Nella sfida tra Atletico Paranaense e Cruzeiro (terminata 3-0), l’attaccante degli ospiti è stato espulso subito dopo il calcio d’inizio. Si è trattato del cartellino rosso più veloce di sempre nel campionato Brasileirao Assai. Un gesto inconsueto, quasi premeditato: scatta nella metà campo avversaria per cercare lo scontro con due calciatori, fino a rifilare una gomitata gratuita in faccia a Kaique Rocha. L’arbitro ha fermato il gioco e non ha esitato nella scelta di rispedirlo negli spogliatoi. se isso aqui não é aposta eu dou meu cu por 30 dias pra cada um que me segue TA NA CARA IRMÃO pic.twitter. Ilfattoquotidiano.it - Rafa Silva, rosso record: espulso dopo 3 secondi dall’ingresso in campo – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Asono bastati 3di pura a follia per riscrivere la storia del calcio brasiliano. Nella sfida tra Atletico Paranaense e Cruzeiro (terminata 3-0), l’attaccante degli ospiti è statosubitoil calcio d’inizio. Si è trattato del cartellinopiù veloce di sempre nel campionato Brasileirao Assai. Un gesto inconsueto, quasi premeditato: scatta nella metàavversaria per cercare lo scontro con due calciatori, fino a rifilare una gomitata gratuita in faccia a Kaique Rocha. L’arbitro ha fermato il gioco e non ha esitato nella scelta di rispedirlo negli spogliatoi. se isso aqui não é aposta eu dou meu cu por 30 dias pra cada um que me segue TA NA CARA IRMÃO pic.twitter.

