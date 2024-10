Lanazione.it - Proietti attacca sul Trasimeno: "I sindaci hanno fatto il possibile. Le colpe sono della Regione"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Continua il giroper Stefania, candidata presidente del centrosinistra. Il suo ‘Cammino per l’Umbria’ hatappa al Lago, prima a Castiglione del Lago e poi a Magione. Sul pontile di Sant’Arcangelo l’incontro con la Cooperativa Pescatori Trasimento e con la Cooperativa Stella del Lago, rappresentate dai rispettivi presidenti Aurelio Cocchini e Ivo Bianconi. "Sul lago non si scherza – ha detto– Il commissario lo avevamo proposto due anni fa come Provincia di Perugia e avevamo indicato per questo ruolo il presidente dell’Unione dei Comuni, visto che suiè stato riversato l’intero carico di responsabilità in termini di manutezione e gestione dell’area. Nel frattempo – ha proseguito la candidata del centrosinistra – laci dice che i fondi necessari allo sviluppo del lagofermi al Ministero in attesa di rimodulazione.