Pensioni all’estero erogati 16 miliardi di euro nel 2023

Impresaitaliana.net - Pensioni all’estero, erogati 1,6 miliardi di euro nel 2023

Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sul sito dell’Inps è disponibile il terzo Rapporto sullepagateaggiornato alSul sito dell’Inps è stato pubblicato il terzo Rapporto sullepagateaggiornato alcon un’analisi accurata relativa al fenomeno di migrazione ed ai suoi effetti. Dall’analisi emerge che l’Inps, nel, ha effettuato ben 310 mila pagamenti dierogate, per un importo di 1.600 milioni di. Il dato, che riguarda la distribuzione su 160 paesi, è impressionante ed importante considerando che rappresenta il 2,3% del totale delleerogate dall’Inps. Buona parte delleestere è localizzata inpa (il 48%) mentre il 38% dei pagamenti delleestere sono in America e l’11% in Australia.