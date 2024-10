Oltre 90 ’ambasciatori’ del remo. Pool di veterani per promuovere il rilancio delle gare folkloristiche (Di lunedì 28 ottobre 2024) Festa dello sport e delle tradizioni, quelle veraci che ricamano da sempre la storia di Livorno. Si è svolta a Palazzo Comunale un’iniziativa dedicata al mondo remiero labronico: in Sala delle Cerimonie sono stati ricevuti dal sindaco Luca Salvetti gli “ambasciatori del remo”, un centinaio di “veterani” ai quali è stata consegnata una pergamena ricordo, e a sei di loro, i “meno giovani”, anche una medaglia. "Questa premiazione – ha detto il sindaco, affiancato dal presidente del Comitato Organizzatore Palio Marinaro Michele De Martino – vuole ricordare le persone che per vari anni hanno contribuito al bene della città attraverso la rappresentazione folcloristica e sportiva più importante: quella del remo. L’idea è nata a una cena, subito recepita da Piero Tarquini che è stato l’animatore di questa iniziativa. Lanazione.it - Oltre 90 ’ambasciatori’ del remo. Pool di veterani per promuovere il rilancio delle gare folkloristiche Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Festa dello sport etradizioni, quelle veraci che ricamano da sempre la storia di Livorno. Si è svolta a Palazzo Comunale un’iniziativa dedicata al mondo remiero labronico: in SalaCerimonie sono stati ricevuti dal sindaco Luca Salvetti gli “ambasciatori del”, un centinaio di “” ai quali è stata consegnata una pergamena ricordo, e a sei di loro, i “meno giovani”, anche una medaglia. "Questa premiazione – ha detto il sindaco, affiancato dal presidente del Comitato Organizzatore Palio Marinaro Michele De Martino – vuole ricordare le persone che per vari anni hanno contribuito al bene della città attraverso la rappresentazione folcloristica e sportiva più importante: quella del. L’idea è nata a una cena, subito recepita da Piero Tarquini che è stato l’animatore di questa iniziativa.

ma anche perché c'è l'esigenza dell'Amministrazione comunale e della città di avere delle persone che si affianchino a noi come "ambasciatori" del remo livornese, per far sì che oltre all'impegno che ...

