Natalità Papa Francesco | L’Italia non fa figli ha bisogno dei migranti

(Di lunedì 28 ottobre 2024)torna a parlare del calo demografico in Italia. “Oggi tanti Paesi hannodeinon fa. L’età media è di 46 anni.hadeie deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità”, ha detto il Pontefice parlando ai partecipanti al XVI capitolo generale dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) nella Sala del Concistoro. Bergoglio ha sottolineato “la necessità di una pastorale della speranza. Se infatti da una parte la migrazione, con un appropriato sostegno, può diventare un momento di crescita per tutti, dall’altra, se vissuta nella solitudine e nell’abbandono, può degenerare in drammi di sradicamento esistenziale, di crisi di valori e prospettive, fino a portare alla perdita della fede e alla disperazione.