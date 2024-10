Mutti premia la sua filiera con 7 milioni di incentivi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mutti, azienda di Parma leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, conclude in questi giorni la campagna di lavorazione del pomodoro, trasformando 565.000 tonnellate di materia prima, 100% italiana, nonostante le condizioni climatiche particolarmente sfidanti che hanno caratterizzato Parmatoday.it - Mutti premia la sua filiera con 7 milioni di incentivi Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), azienda di Parma leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, conclude in questi giorni la campagna di lavorazione del pomodoro, trasformando 565.000 tonnellate di materia prima, 100% italiana, nonostante le condizioni climatiche particolarmente sfidanti che hanno caratterizzato

Mutti premia la sua filiera con 7 milioni di incentivi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Mutti, amministratore delegato dell’omonima azienda italiana, ha lanciato un appello all’Unione Europea per difendere la “dignità ” del pomodoro italiano. Secondo Mutti, infatti, questa sarebbe minacciata dalla concorrenza cinese. Per ... (Quifinanza.it)

(Adnkronos) – E' morto Marcello Mutti, 83 anni, patron della storica e omonima impresa emiliana specializzata nella lavorazione e nelle… L'articolo E’ morto Marcello Mutti, patron del colosso del pomodoro aveva 83 anni proviene da Quotidiano Rosso ... (Rossodisera.eu)

Un importo di 7 milioni di euro distribuiti lungo l'intera filiera, "il più alto mai riconosciuto nei 125 anni dell'azienda". (ANSA) ... (ansa.it)

Le condizioni climatiche avverse hanno impattato le rese per ettaro ma non la qualità della materia prima. Le aziende premiate in occasione della 25esima ... (parma.repubblica.it)

A due aziende emiliane i primi due Pomodorino d'Oro Mutti del 2023 - le categorie sono quattro - consegnati in una cerimonia a Reggio Emilia. Il premio ... Franzoni e dalla sua famiglia, che ... (msn.com)