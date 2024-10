Liguria Conte | risultato deludente necessario rifondare il M5S

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – “Facciamo gli auguri di buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Regione, confidando che i liguri possano giovarsi di un governo all’altezza delle molteplici sfide che attendono la Regione. Non ci nascondiamo dietro un dito: un, al di sotto delle aspettative. Una responsabilità che ci conferma l’assoluta necessità diil Movimento ripartendo dalle attività di radicamento sui territori – che abbiamo intrapreso ma non si rivelano ancora sufficienti”. Lo diciara in una nota il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Una carenza – sottolinea – di cui eravamo pienamente al corrente già dopo il voto delle europee di giugno e a cui il M5S ha risposto con l’avvio di un processo di partecipazione e confronto collegiale, proprio perché ha colto la necessità di un autentico rilancio.