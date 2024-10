L’ictus: Una patologia da affrontare con informazione e consapevolezza (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ictus rappresenta una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica in Italia, essendo la terza causa di mortalità nel paese e il primo motivo di invalidità e disabilità. Con circa un milione di persone che convivono con le conseguenze permanenti della malattia, è evidente che non si tratta più solo di una problematica afferente agli anziani. Tuttavia, il tema delL’ictus rimane avvolto da un’atmosfera di timore e ansia, tanto che la semplice menzione della parola sembra provocare un tabù nel dibattito pubblico. Andrea Vianello, giornalista e presidente della Federazione A.L.I.Ce. Italia Odv, sottolinea l’importanza di affrontare la malattia, specialmente con i pazienti che stanno vivendo la fase post-ictus. Gaeta.it - L’ictus: Una patologia da affrontare con informazione e consapevolezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterrappresenta una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica in Italia, essendo la terza causa di mortalità nel paese e il primo motivo di invalidità e disabilità. Con circa un milione di persone che convivono con le conseguenze permanenti della malattia, è evidente che non si tratta più solo di una problematica afferente agli anziani. Tuttavia, il tema delrimane avvolto da un’atmosfera di timore e ansia, tanto che la semplice menzione della parola sembra provocare un tabù nel dibattito pubblico. Andrea Vianello, giornalista e presidente della Federazione A.L.I.Ce. Italia Odv, sottolinea l’importanza dila malattia, specialmente con i pazienti che stanno vivendo la fase post-ictus.

