Sport.quotidiano.net - L’Ancona si prende il derby. Gol lampo firmato Alluci, la Recanatese in 10 va ko

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancona 10 (3-4-1-2): Laukzemis 6; Boccardi 6, Codromaz 6, Magnanini 6 (1’ st Rovinelli 6,5); Pecci 6, Gulinatti 6,7, Marino 6,5 (45’ st Bugari ng); Belcastro 6 (21’ st Gianelli 6); Martiniello 5,5 (33’ st Amadori ng), Azurunwa 5,5 (28’ st Useini 6). A disp. Bianchi, Merighi, Sambou, Savor. All. Gadda 6.(4-3-2-1): Del Bello 6; E. Ferrante 6, Bellusci 6, Cusumano 5,5 (20’ st Valleja 6); D. Ferrante 5,5, Raparo 5, Canonici 5,5 (32’ st Masi ng), Marchegiani 5,5; Alfieri 5,5 (44’ De Melo 6), D’Angelo 5,5; Pepa 5 (12’ st Gomez 6). A disp. Verdini, Manfredi, Guidobaldi, Pesaresi, Bruzzechesse. All. Filippi 6. Arbitro: Bortolussi di Nichelino. Rete: 3’. Note: ammoniti Raparo, Belcastro, Alfieri, Cusumano, Gulinatti, Boccardi, E. Ferrante; espulso all’11’ st Raparo per sec. amm.; spettatori: 2.