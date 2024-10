Incidente stradale, schianto mortale lungo il raccordo Terni-Orte: deceduta una donna (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un Incidente stradale si è verificato lungo il raccordo Terni-Orte, dopo la mezzanotte di oggi – lunedì 28 ottobre. A seguito dell’impatto tra due veicoli – all’altezza dell’uscita per San Liberato in direzione Terni – una donna ha perso la vita. Sul posto si sono portati i carabinieri di Amelia Ternitoday.it - Incidente stradale, schianto mortale lungo il raccordo Terni-Orte: deceduta una donna Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Unsi è verificatoil, dopo la mezzanotte di oggi – lunedì 28 ottobre. A seguito dell’impatto tra due veicoli – all’altezza dell’uscita per San Liberato in direzione– unaha perso la vita. Sul posto si sono portati i carabinieri di Amelia

