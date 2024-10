Il ragazzo dai pantaloni rosa, Pandolfi: “Questo film lo farò vedere anche al più piccolo dei miei figli e dovrebbero vederlo anche i genitori” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dodici anni dopo la tragica scomparsa di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si tolse la vita a causa del bullismo subito per aver indossato dei pantaloni rosa, la sua storia arriva sul grande schermo. L'articolo Il ragazzo dai pantaloni rosa, Pandolfi: “Questo film lo farò vedere anche al più piccolo dei miei figli e dovrebbero vederlo anche i genitori” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dodici anni dopo la tragica scomparsa di Andrea Spezzacatena, ilche si tolse la vita a causa del bullismo subito per aver indossato dei, la sua storia arriva sul grande schermo. L'articolo Ildai: “loal piùdei” .

Il ragazzo dai pantaloni rosa, Pandolfi: “Questo film lo farò vedere anche al più piccolo dei miei figli e dovrebbero vederlo anche i genitori”

