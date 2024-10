Hot parade (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sale: Giuseppe Conte. Questo sì che è un capolavoro di comunicazione. Giuseppe Conte ha giustificato il mancato rinnovo del contrattone a Beppe Grillo affermando che non vuole affossare le casse del Movimento. Lo ha detto da quello che ha affossato le Casse dello Stato con il Superbonus. Meraviglioso. Stabile: Jeff Bezos. Imparzialità canaglia. Il Washington Hot parade L'Identità. Lidentita.it - Hot parade Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sale: Giuseppe Conte. Questo sì che è un capolavoro di comunicazione. Giuseppe Conte ha giustificato il mancato rinnovo del contrattone a Beppe Grillo affermando che non vuole affossare le casse del Movimento. Lo ha detto da quello che ha affossato le Casse dello Stato con il Superbonus. Meraviglioso. Stabile: Jeff Bezos. Imparzialità canaglia. Il Washington HotL'Identità.

Hot parade

