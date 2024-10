Ilrestodelcarlino.it - Holban, che freddezza a 16 anni. Regala alla Bdl il successo su rigore

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gare equilibrate, nel turno di Coppa Italia di hockey su pista, in cui spiccava il confronto per la coccarda di A2 tra Bdl Minimotor Correggio e Amatori Modena. Su cinque partite, le reggiane le hanno comunque vinte tutte. In A2, a Correggio la squadra di casa si è imposta per 4 a 3, con un gol del sedicenne Matteosu, a otto secondi dfine della gara. La formazione di Granell ha schierato Federico Pedroni in porta, con Salines fermo per infortunio, Manuele Pedroni (1 gol), Menendez, Cinquini (1), Righi;(1) Tudela, Caroli, Casari (1) e Severi. Nell’altra gara, il Roller Scandiano vince a Mirandola per 6 a 4, con gara sbloccata nella prima parte della ripresa, quando dal 2 a 2, Scandiano si porta sul 6 a 2. A referto, mister Enrico Mariotti ha portato Vecchi, Nicolò Busani (2), Barbieri, Beato, Herrero (2); Ranati, Stefani (1), Deinite (1), Roca, Raveggi.