Sport.quotidiano.net - Hockey/ Coppa Italia A2. La Amatori punita a Correggio dai troppi errori. La leadership del girone ora è in convivenza

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) bdl: Pedroni F., Pedroni M., Menendez, Cinquini, Righi, Caroli, Casari, Tudela, Holban, severi; all.: Granell. MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina. Arbitro: Marcolin D. (Thiene/VI). Note: Espulsi: Tudela ( C), De Pietri (A) per due minuti. Marcatori: 1° tempo Casari al 14’06", Pedroni M. al 22’30"; 2° tempo Cinquini al 4’13", Pochettino al 9’53", Barbieri (TD) al 14’32" ed al 18’36", Holban al 24’52".