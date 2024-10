Inter-news.it - Highlights Serie A | Fiorentina-Roma 5-1: ‘manita’ umiliante!

(Di lunedì 28 ottobre 2024), posticipo della nona giornata diA 2024-25, si è concluso con il risultato di 5-1. Manita incredibile dei viola con un grande Kean. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. MANITA VIOLA –, dopo il doppio impegno europeo rispettivamente in Conference contro il San Gallo (vittoria 2-4) e in Europa League contro la Dinamo Kiev (1-0), si trovano una contro l’altra allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Moise Kean sfida Artem Dovbyk. Pronti-via e ladopo appena nove minuti passa in vantaggio. Ripartenza rapidissima dei viola, sull’asse Bove-Kean-Beltran, con l’argentino che trova il corridoio giusto in area per il suo compagno di reparto, abile a incrociare di sinistro e lasciare di stucco Svilar per l’1-0. Gran gol per l’attaccante ex Juventus.