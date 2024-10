Ghali: “In Palestina non è guerra ma genocidio” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Non sono stato invitato, forse perché parlo di Palestina, che non è proprio una guerra ma un genocidio”. A dirlo è Ghali, poche ore prima di salire sul palco del Forum di Assago commentando la sua assenza al concerto ‘Per la Pace – Live contro le guerre’, che si è tenuto il 23 ottobre scorso all’Unipol Forum. Exit, il management dell’artista, ha poi precisato che Ghali era stato invitato a partecipare “ma visto che coincideva con le prove del tour e gli impegni, non glielo abbiamo detto anche per tutelarlo, dato che sta passando un momento particolare”. Da parte di Friends&Partners, che ha organizzato il concerto per la pace, confermano che Ghali era stato invitato a prender parte alla serata. “Se quelli come me non splendono rimangono a rappresentarci solo quelli che invitano a Rete 4”, ha aggiunto Ghali. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Non sono stato invitato, forse perché parlo di, che non è proprio unama un”. A dirlo è, poche ore prima di salire sul palco del Forum di Assago commentando la sua assenza al concerto ‘Per la Pace – Live contro le guerre’, che si è tenuto il 23 ottobre scorso all’Unipol Forum. Exit, il management dell’artista, ha poi precisato cheera stato invitato a partecipare “ma visto che coincideva con le prove del tour e gli impegni, non glielo abbiamo detto anche per tutelarlo, dato che sta passando un momento particolare”. Da parte di Friends&Partners, che ha organizzato il concerto per la pace, confermano cheera stato invitato a prender parte alla serata. “Se quelli come me non splendono rimangono a rappresentarci solo quelli che invitano a Rete 4”, ha aggiunto

