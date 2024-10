Davidemaggio.it - Federica Petagna di Temptation Island è la nuova concorrente di Grande Fratello

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un tempo c’erano i casting, adesso i concorrenti delsi scelgono attraverso! Stasera, nel corso della decima puntata del reality show, Alfonso Signorini accoglierà in casa la giovane, reduce dall’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.18: chi è20enne di Napoli,è stata tra i protagonisti della dodicesima edizione di, in onda su Canale 5 fino allo scorso martedì. Nel reality dei ‘sentimenti’ ha partecipato con il fidanzato Alfonso D’Apice, con cui stava insieme da otto anni (ossia da quand’era poco più che 12enne). A scrivere al programma è stata proprio, stanca della forte gelosia del 24enne, che le impediva persino di andare a mangiare una pizza con le amiche poiché non si fidava completamente di lei.