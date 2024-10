Agi.it - Dominio Ferrari in Messico. Vince Sainz, terzo Leclerc

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Ilsta Carlosdomina eil Gp delprecedendo un Lando Norris strepitoso e voglioso di accorciare il distacco con Max Verstappen.posto per l'altra, quella di Charles, autore anche del miglior tempo (e quindi conquista un ulteriore punto), quarta e quinta le Mercedes di Hamilton e Russell. Solo sesto il campione del mondo Verstappen che ha avuto ben 20 secondi di penalità per una scorrettezza nella lotta con Norris. Settima la Haas di Magnuessen, ottavo Oscar Piastri (McLaren), nona l'altra Haas di Hulkenberg, decimo Gasly.   Le parole di"È stata una gara difficile perché dovevamo gestire al meglio le temperature. Ho fatto la miglior gara possibile ed ilposto e' stato il miglior piazzamento possibile per me.