Diego Schwartzman non ha dubbi | Jannik Sinner intimorisce per il suo tennis

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un giocatore che fa paura.è stato oggetto d’analisi nel Podcast “Nothing Major” cone ilta argentino, che ha terminato la sua carriera nel 2024, ha avuto modo di confrontarsi con l’altoatesino (n.1 del mondo) in quattro circostanze, uscendone sempre perdente. Ne ha parlato l’ex giocatore sudamericano, analizzando nel dettaglio le caratteristiche del pusterese: “Volendo scegliere un rappresentante della nuova generazione, dico cheè il giocatore che per il suopiù sa intimorirti. Ci ho giocato contro qualche volta e, anche quando non era top-10, mi chiedevo chi fosse e come riuscisse a tirare con quella potenza e a muoversi così. Era spaventoso“. “È una cosa pazzesca perché io e altri abbiamo giocato contro Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, erano degli dei.