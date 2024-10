Liberoquotidiano.it - "Deve farlo solo per andare contro di lei": Affari Tuoi, la mamma di Stefano massacrata dopo la puntata

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Adè la serata di Zorro,dalla Toscana. In questadi lunedì 28 ottobre, il concorrente è ha accompagnato dallaLucia. La partita scorre via liscia con i pacchi blu che volano via ma con i rossi pesanti che spariscono subito per strada. Di fatto i 300.000 euro escono di scena molto presto.di fatto rifiuta diverse offerte generose da parte del dottore: anche una di 13.000 euro quando la partita era ormai compromessa con soli due pacchi rossi sul piatto, uno da 75.000 volato via e uno da 20.000. Alla fine il concorrente non ha accettato il cambio ed è andato dritto per la sua strada portandosi a casa comunque 20.000 euro.