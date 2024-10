Linkiesta.it - Dalla fantascienza a una realtà costruita dall’intelligenza artificiale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La sapete quella dell’apocalisse causata da delle graffette? Non fa molto ridere, a dire il vero, ma e? un buon punto da cui cominciare. Fa piu? o meno cosi?: un giorno uno scienziato costruisce un supercomputer dotato di un’intelligenzamolto, ma molto piu? potente di quella umana, un piccolo dio in scatola, e decide di metterla alla prova chiedendogli di produrre piu? graffette da ufficio possibile. Il supercomputer prende l’ordine alla lettera e procede a ottimizzare i metodi di produzione delle graffette, l’estrazione dei minerali, il riciclo dell’alluminio; ben presto, ottimizzato l’ottimizzabile, passa ad altro, sempre fedele all’ordine impartitogli, fino a smontare il pianeta Terra per trasformarlo in graffette, mentre con dei robot spaziali – assemblatistessa macchina intelligente – si prepara a fare lo stesso con la Luna, Marte, il Sole.