Costretta a cancellare tutti i social, 21enne perseguitata dall’ex: “Ho continui attacchi di panico” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un ragazzo è stato denunciato per stalking, tentata violenza privata, sostituzione di persona e diffamazione. Ha perseguitato l'ex fidanzata con centinaia di chiamate e messaggi. Fanpage.it - Costretta a cancellare tutti i social, 21enne perseguitata dall’ex: “Ho continui attacchi di panico” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un ragazzo è stato denunciato per stalking, tentata violenza privata, sostituzione di persona e diffamazione. Ha perseguitato l'ex fidanzata con centinaia di chiamate e messaggi.

La ragazza ha dovuto cancellare anche i suoi account social: l'ex continuava a rubare le sue foto, aprendo falsi profili con le immagini modificate in modo offensivo e denigratorio.

