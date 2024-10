It.newsner.com - Conduttrice di TG senza reggiseno scatena dibattito acceso

Leggi tutta la notizia su It.newsner.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ci sono molti modi per attirare l’attenzione, ma l’emittente televisiva albanese Zjarr lo fa a un livello completamente nuovo. Qualche anno fa, la decisione di presentare le conduttrici del telegiornaleha suscitato emozioni – e ancora oggi si discute se sia stata audace e innovativa o se abbia semplicemente superato il limite. In un’epoca in cui le donne hanno lottato duramente per l’uguaglianza sul posto di lavoro, il rispetto della loro dignità e la fine dell’oggettivazione mediatica, un telegiornale albanese ha rila polemica con una scelta incredibilmente audace. Nel 2016, il canale televisivo ZJARR ha conquistato le prime pagine dei giornali utilizzando un format provocatorio – con conduttori poco vestiti – per attirare gli spettatori e aumentare gli ascolti.