Comiso, inaugurato il nuovo cimitero con un’area dedicata ai musulmani

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A, in provincia di Ragusa, è statoil secondoin prossimità della frazione di Pedalino cona persone di altre fedi, soprattutto musulmane. La particolarità deldiIlislamico sorge indi circa 5.500 metri quadri, in contrada Bosco Cicogne e il primo lotto realizzato è in grado di ospite fino a 900 defunti. Questo è il secondoislamico in Sicilia, dopo il primo realizzato nel 2015 a Messina. Ragusa sorge nella Sicilia sud-orientale, appena sopra l’Africa, quindi non sorprende che qui abitino diversi immigranti provenienti dal Nord Africa di religione musulmana che si sono stabiliti definitivamente in città. A Ragusa vivono tante famiglie di seconda generazione che hanno bisogno di un luogo di sepoltura dove seppellire i loro cari.