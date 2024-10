.com - CoCo, nell’album Mai più forse i feat con Geolier, Guè, Luchè, Ernia

(Di lunedì 28 ottobre 2024)svela la tracklist dell’album Mai più, con le preziose collaborazioni di, Guè,In attesa del suo comeback sulle scene con l’album Mai Più(Warner Music Italy) in uscita venerdì 8 novembre,svela la tracklist del progetto. All’interno, le preziose collaborazioni di, Guè,, Yung Snapp e Anice che vanno ad arricchirlo con stili e sonorità uniche, dando vita a un disco che promette già di lasciare il segno nella scena urban italiana. Il disco, in pre-save e in pre-order, è già disponibile nei vari formati Vinile Trasparente Celeste Autografato, CD autografato, Vinile Nero Purri e CD. La tracklist dell’album Intro Qui per un motivo Mai piùPreferisco morire. Anice KissSe fosse per meVideo hot