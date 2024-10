Oasport.it - Ciclismo: Fausto Masnada correrà con l’Astana nel 2025

(Di lunedì 28 ottobre 2024)inizierà neluna nuova avventura ciclista. Il corridore italiano infatti lascerà la Soudal-QuickStep per unirsi, con un contratto annuale, al. La formazione kazaka, di livello WorldTour, potrà quindi contare sulle pedalate del gregario bergamasco per provare a mettere nel mirino nuovi obiettivi. “Se solo poche settimane fa – commenta, nelle parole riportate da Spazio– mi avessero detto che l’anno prossimo sarei entrato a far parte di questa squadra, probabilmente non ci avrei creduto. Sono entusiasta di avere questa opportunità e di far parte di una squadra così rispettata. Dopo due stagioni difficili, questa è l’occasione perfetta per resettare e puntare a nuovi obiettivi. Il progetto che la squadra sta costruendo per ilè incredibilmente stimolante e non vedo l’ora di contribuire al suo successo.