Lanazione.it - Cia, nella cornice di Agrietour al via “La qualità in tavola”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – Con la vice presidente e assessore all’agroalimentare della Regione Toscana Stefania Saccardi, Cia Toscana ha inaugurato Lain, il progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti certificati, biologici e tradizionali. Ad incorniciare il debutto,, il salone nazionale dell’agriturismo, dove per tre giorni l’accogliente stand, allestito dall’organizzazione agricola, ha avuto una grande e importante missione: far conoscere l’avvio della campagna di avvicinamento del produttore al consumatore e far apprezzare le eccellenze del territorio e dell'agricoltura toscana. “Scelta non casuale quella di inaugurare il progetto in questa occasione, poiché l’agriturismo è il migliore e più efficace ambasciatore delladel territorio”, spiega il Direttore di Cia Arezzo Massimiliano Dindalini.