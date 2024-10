Ilfattoquotidiano.it - Ci sono i finalisti di Amazon Storyteller 2024. E io ho già il mio preferito

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non è una storia di zombie, Uno sguardo delicato sul mono, La ragazza che scomparve in primavera, Giochiamo al dottore e La solitudine delle stelle a mezzanottedi. Cinque romanzi diversi e insoliti con un comune denominatore:scritti bene, senza errori grammaticali e sbavature. In due occasionistata nella giuria del Premio Letterario, ma questa volta non invidio i giudici perché la scelta è davvero molto difficile. Voglio fare un gioco: esprimere il mio “voto” e vedere se sarà anche la scelta della giuria. Prima però vi presento i cinqueche spaziano dall’horror al romance, dai racconti al thriller e al romanzo di formazione.